Wie kam Lucys neuer Look bei ihren Liebsten an? Es ist wohl eine der spannendsten Folgen der erfolgreichen Castingshow Germany's next Topmodel: das jährliche Umstyling! Vor allem für Kandidatin Lucy war das eine emotionale Geschichte – denn sie war ganz und gar nicht zufrieden: An die Stelle ihrer dunkelblonden, kurzen Haare trat eine hellblonde Mähne aus Extensions inklusive einem geraden Pony. Die neue Frisur hätte sie am liebsten nach der Styling-Session komplett unter einer Mütze versteckt! Ihr selbst war eindeutig zum Weinen zumute – doch was hält eigentlich ihre bessere Hälfte Mirko von dem brandneuen Erscheinungsbild?

Gegenüber Promiflash plauderte Lucy nun aus dem Nähkästchen sagte, was sie selbst von ihrer Typveränderung hält. Sie selbst findet, dass der Farbton so gar nicht zu ihrer Hautfarbe passe, ihr Partner hatte allerdings weniger Probleme mit ihrer neuen Frisur: "Mein Freund fand es an sich okay – ich habe ihm später im Telefonzimmer die Sedcard-Bilder gezeigt, die er unglaublich toll fand", erklärte das Transgender-Nachwuchsmodel. "Es macht mich extrem glücklich, mit ihm einen Partner gefunden zu haben, der mich ohne Wenn und Aber liebt." Gerade in der aktuellen Zeit, in der sie immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, helfe es ihr besonders, mit ihm über ihre Gedanken reden zu können.

Mittlerweile könne Lucy Modelmama Heidi Klums (46) Frisuren-Idee etwas besser nachvollziehen. "Die Haare haben mich mehr zu einem Model gemacht", zog die 21-Jährige ihr Fazit – betonte aber auch erneut: "Trotzdem habe ich mich privat absolut nicht wohlgefühlt!"

Splash News Lijana und Lucy am Set von GNTM 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

