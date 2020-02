Hass im Netz kann jeden treffen! Davon weiß auch Katy Perry (35) ein Lied zu singen. Obwohl die Sängerin momentan glücklich an Orlando Bloom (43) vergeben ist und mit ihrer Musik internationale Erfolge verbucht, ist sie in den sozialen Medien schon häufig attackiert worden. Gegen Hater im Netz habe sie mittlerweile ihr persönliches Geheim-Rezept entwickelt, das Katy als Jurorin bei American Idol an den musikalischen Nachwuchs weitergibt.

Um sich gegen fiese Kommentare auf ihren Social-Media-Kanälen zu wappnen, gibt die 35-Jährige ihren Schützlingen ein paar Tipps. "Ich glaube an Therapie, Meditation und Selbstliebe. Und ich glaube daran, sich selbst Ruhe und Zeit zu gönnen, um zu erkennen, was wirklich zählt im Leben", sagt Katy in der ersten Folge der diesjährigen Staffel von "American Idol". "Wenn also jemand behauptet, dass du eine fette, hässliche B*tch bist und es dich trifft: Denkst du so auch selbst über dich?" Niemand könne einen Menschen dazu bringen, etwas zu glauben, was nicht eh schon zu seinen Überzeugungen gehört. Beleidigungen solle man auf den Grund gehen und erforschen. Der Schlüssel sei Authentizität und die Unterstützung von Freunden und Familie. Das habe Katy selbst immer sehr geholfen.

Die "Roar"-Interpretin kämpfte in den vergangenen Jahren lange mit Depressionen und soll sogar mit dem Gedanken gespielt haben, sich das Leben zu nehmen. Mittlerweile hat Katy wieder zu sich gefunden. Vermutlich reicht sie deshalb in der TV-Show ihr Wissen an die Kandidaten weiter.

