Sarah Harrison (28) zieht erste Vergleiche ihrer beiden Schwangerschaften! Im November 2017 wurden die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (28) zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Mia Rose Harrison (2) ist der ganze Stolz des YouTube-Pärchens. Anfang Februar dieses Jahres überraschte das Couple mit einer erfreulichen Nachricht: Sie erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Inzwischen hat die werdende Zweifach-Mama auch einen deutlichen Babybauch vorzuweisen – den verglich die Beauty jetzt mit Schnappschüssen aus ihrer ersten Schwangerschaft!

"Unglaubliches Gefühl, dass in meinem Körper bereits ein zweites Leben heranwächst", teilte Sarah neben ihrem neuesten Post via Instagram mit. In einer Collage stellte die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt ihre Bäuche der beiden Schwangerschaften gegenüber. Während der Webstar in den ersten anderen Umständen mit Sprössling Mia in der achten Schwangerschaftswoche noch mit einem durchtrainierten Body posierte, zeichnete sich zu dieser Zeit in der aktuellen Schwangerschaft bereits eine kleine Wölbung ab. In der 16. Woche scheint die Kugel hingegen gleichauf zu sein mit der, in der ihr erstes Kind heranwuchs.

Doch mit dem Vergleich machten sich nicht nur Veränderungen zwischen dem Wachstum des Bauches bemerkbar – den Followern der blonden Schönheit fiel noch weitaus mehr auf: "Du siehst irgendwie erwachsener und einfach angekommen aus", schrieb ein Nutzer in Bezug auf Sarahs heutiges Erscheinungsbild in den Kommentaren.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der achten und 16. Woche der zweiten Schwangerschaft

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der achten und 16. Woche der ersten Schwangerschaft

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2020

