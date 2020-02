Sarah Harrison (28) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Anfang Februar gaben die Influencerin und ihr Mann Dominic (28) bekannt: Sie erwarten nach Töchterchen Mia Rose (2) ihr zweites Kind. Während der Babybauch der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin bis zuletzt kaum zu sehen war, ist die Wölbung inzwischen deutlich zu erkennen. Das beweist Sarah nun auch mit einem neuen Foto – inklusive Schwangerschaftswochen-Update!

Via Instagram teilte die Netz-Bekanntheit am Dienstag besagten Schnappschuss: Mit einem glücklichen Lächeln liegt die werdende Zweifach-Mama darauf auf der Couch und streckt stolz ihre deutlich gewachsene, nackte Körpermitte heraus. Zu dem Bild verriet die 28-Jährige: Sie ist schon in der 16. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen!

Dass ihre Kugel zuletzt einen echten Schub machte, war für Sarah eine Überraschung: "Seit einer Woche wächst mein Bauch rasant. Ich freu mich darüber, endlich so richtig schwanger auszusehen!", erklärte sie zuletzt im Netz. Wie gefallen euch Sarahs Babybauch-Updates? Stimmt unten ab.

ActionPress Dominic und Sarah Harrison, November 2017

Instagram / team.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison im Februar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2020

