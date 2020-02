Feierlaune bei den Schaltjahr-Promis! Alle vier Jahre hat das Kalenderjahr einen Tag mehr aufzuweisen – und dieses Jahr ist es wieder so weit: Heute ist der 29. Februar. Für viele Geburtstagskinder ein ganz besonderer Anlass, denn ihren Jubiläumstag können sie ganz offiziell ebenfalls nur im Vier-Jahres-Rhythmus feiern. Auch einige VIPs sind an einem Schaltjahrtag geboren und freuen sich nun darauf, es endlich so richtig krachen zu lassen. Diese Stars dürfen heute Geburtstag feiern.

Model und Bald-Mama Lena Gercke wird heute 32 Jahre alt. Wie sehr sich die Blondine über den Festtag freut, macht sie regelmäßig – alle vier Jahre – bekannt. "Geburtstags-Wochenende. Endlich mal wieder Geburtstag", schrieb sie beispielsweise 2016 zu ihrem letzten großen Tag, ihrem insgesamt siebten "richtigen" Geburtstag. Auch Til Schweigers (56) Ex-Frau Dana (52), WM-Held Benedikt Höwedes (32), Rapper Ja Rule (44) und YouTube-Star iBlali (28) reihen sich in die Riege der Stars ein, die heute eine wilde Fete planen dürfen.

Vor allem Lenas Fans können gespannt sein, was die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin zu der besonderen Begebenheit vorhat. In der Vergangenheit hatte sie ihre Community stets via Social Media daran teilhaben lassen. "Ich muss oft lachen, weil die Leute nie genau wissen, wann sie mir gratulieren sollen. Daher bekomme ich meist Glückwünsche am 28. Februar und 1. März", verriet sie bereits 2012 in einem Interview.

