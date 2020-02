Bei der ersten Live-Show von Let's Dance 2020 konnten Ilka Bessin (48) und ihr Partner Erich Klann (32) die Jury überzeugen! Das kostete die Ulknudel aber einige Nerven. Allerdings nicht, weil die Komikerin bei ihrem Tanz gepatzt hätte, sondern aufgrund des Songs, zu dem sie über das Parkett geschwebt ist. Denn: Der Schlager "Rote Rosen" war das Lieblingslied ihrer Eltern.

Schon im Einspieler verriet die Cindy aus Marzahn-Darstellerin, wie sehr sie der Song berührt. Den Tränen nahe erzählte sie, dass ihr Vater an Demenz erkrankte und vor zwei Jahren verstorben sei. Heute würde sie der Schlager von Freddy Breck mehr denn je an ihren Vater erinnern. Den Wasserfall konnte die 48-Jährige am Ende ihres Auftrittes dann nicht mehr aufhalten. Vor dem Jury-Pult stand sie dann mit nassen Augen – aber ihr Einsatz hatte sich gelohnt: Für ihren Wiener Walzer erhielt sie stolze 16 Punkte.

Nach der Show erklärte sie gegenüber Promiflash noch einmal ausführlich, warum sie so emotional reagiert hatte. "Das macht natürlich die Atmosphäre aus. Sonst bist du in der Tanzschule, da ist außer deinem Trainer und dem Kamerateam keiner. Man hat tolle Sachen an, ist toll geschminkt, hat eine tolle Frisur und Erinnerungen kommen hoch", erläuterte die Comedienne ihren Gefühlsausbruch.

