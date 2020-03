Shannen Doherty (48) bleibt tapfer! Am vergangenen Weltkrebstag gab die Schauspielerin in einem emotionalen Interview bekannt, dass sie vor einem Jahr erneut an Brustkrebs erkrankte. 2015 wurde die Diagnose erstmals festgestellt. Inzwischen befindet sich die Ex-Beverly Hills, 90210-Darstellerin im vierten und somit letzten Stadium der Erkrankung. Trotz des traurigen Schicksals bleibt die 48-Jährige zuversichtlich. Jetzt teilte sie rührende Zeilen mit ihrer Community im Netz!

"Es ist nicht immer leicht. Ich habe Tage, an denen ich depressiv oder einfach nur faul bin", gestand Shannen die Situation der vergangenen Wochen via Instagram. "Ich schlage mich mithilfe von Freunden durch", erklärte sie voller Zuversicht. Ihre Liebsten bringen die einstige Playboy-Beauty in dieser schweren Phase auf andere Gedanken. Durch sie habe Shannen sogar die Freude am Wandern und Kochen neu entdeckt. "Ich fühle mich besser!", schrieb die Beauty.

Ihr Schauspiel-Kollege Brian Austin Green (46) ist überzeugt, dass der ehemalige Charmed-Star den Krebs erneut besiegen wird. "Schwere Zeiten machen uns noch stärker, wenn wir es zulassen, und das ist bei ihr mit Sicherheit der Fall", erklärte der 46-Jährige vor wenigen Wochen in einem Interview gegenüber Us Weekly.

Getty Images Shannen Doherty im September 2019

Getty Images Shannen Doherty im Januar 2018

Getty Images Brian Austin Green und Shannen Doherty, August 2019

