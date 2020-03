Für diese beiden The Biggest Loser-Kandidaten ist der Traum vom Wunsch-Body erstmal geplatzt! Heute wurde in der Abnehm-Show mal wieder mächtig gesportelt und geschwitzt. Im Fitness-Duell mussten die Teilnehmer jeweils zu zweit gegeneinander antreten. Am Ende entschied allerdings die Waage, wer gehen musste: Swaantje und Tabea haben in der vergangenen Woche am wenigsten abgenommen und mussten "The Biggest Loser" verlassen!

Vor allem Tabea war von ihrem Ergebnis bitterenttäuscht. Die Waage zeigte gerade einmal 300 Gramm weniger an als vorher. Der prozentuale Gewichtsverlust der Blondine betrug somit nur 0,29 Prozent – deutlich weniger als bei allen anderen Kandidaten. Beim Abschied flossen zwar ein paar Tränen, Tabea nahm ihr "Biggest Loser"-Aus aber trotzdem tapfer und will nicht aufgeben: "Ich habe von meiner Zeit bei 'The Biggest Loser' mitgenommen, dass Gewichtsabnahme nicht nur ein rein körperlicher Prozess ist. Hier wurde es angestoßen und ich darf zu Hause weitermachen."

Auch bei Swaantje zeigte die Waage in dieser Folge nicht das an, was sie sich erhofft hatte. Sie reduzierte ihr Gewicht von 115,6 auf 113,1 Kilo – also 2,5 Kilo weniger. "2,5 Kilo ist ein super Ergebnis. Aber für die Leistung, die ich diese Woche gebracht habe, und das Training, das ich diese Woche gemacht habe, hat mir das eigentlich nicht gereicht", erklärte sie schon vor der Entscheidung. Schlussendlich lag ihr Gewichtsverlust bei gerade einmal 2,16 Prozent – zu wenig, um in die nächste Runde zu kommen.

Sat.1 / Arya Shirazi Die "The Biggest Loser"-Trainer Petra Arvela, Christine Theiss und Ramin Abtin

Sat.1 / Arya Shirazi Tabea, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Swaantje, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

