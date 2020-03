Das Problem, nach dem Festtagsschmaus zu Weihnachten ein paar Pfunde mehr auf den Hüften zu haben, kennen viele. Auch Gülcan Kamps (37) hatte an Neujahr den Vorsatz, das zusätzliche Gewicht wieder abzutrainieren. Allerdings ist sie mit ihren Erfolgen bisher mehr als unzufrieden. Die quirlige TV-Moderatorin gibt sich aber so schnell nicht geschlagen. Jetzt verrät sie, was sie gegen ihre unliebsamen Kilos unternehmen möchte!

Auf Instagram schreibt die 37-Jährige: "Weihnachtspfunde-Update, meine Lieben: Nachdem der Januar keine Erfolge beim Schmelzen der Pölsterchen gezeigt hat, bin ich im Februar auf mehr Sport umgestiegen." Trotzdem passe ihre Lieblingsjeans immer noch nicht. "Jetzt gibt es nur zwei Lösungen: Extrem-Sport und sehr angepasste Ernährung oder gar nichts tun", meint die gebürtige Lübeckerin. Die erste Variante werde sie aber unter gar keinen Umständen anstreben.

Gerade habe sie eher das Gefühl, ihr Körper brauche Ruhe. "Auch wenn der Geist bereit ist, hat der Körper seinen eigenen Rhythmus und wenn er gerade nicht möchte, ist das okay", resümiert die TV-Persönlichkeit ihren bisherigen Fitness-Pfad. Dennoch zieht sie ein positives Fazit: "Ich habe meine Weihnachtspfündchen noch drauf. Der einzige Vorteil: mehr Holz vor der Hütte."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps in Düsseldorf im Februar 2020

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps in Düsseldorf im Februar 2020

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps auf Mallorca im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de