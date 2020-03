Ende Januar erlitt Vanessa Bryant (37) einen furchtbaren Schicksalsschlag: Ihr Mann, der ehemalige Basketball-Profi Kobe Bryant (✝41), kam bei einem Helikopterabsturz ums Leben. In der Unglücksmaschine saß außerdem ihre gemeinsame Tochter Gianna (✝13), die bei dem Unfall ebenfalls starb. Wie groß die Liebe zwischen Vanessa und Kobe war, zeigt unter anderem diese Geschichte: Der 41-Jährige schenkte seiner Frau ein Kleid aus einem Film, das für ihn eine besondere Bedeutung hatte!

Vanessa bekam von Kobe das blaue Original-Kleid, das Schauspielerin Rachel McAdams alias Allie in dem Film "Wie ein einziger Tag" trägt. "Als ich ihn gefragt habe, warum er mir das Kleid geschenkt hat, hat er geantwortet, dass er es ausgewählt hat, weil es aus der Szene ist, in der Allie zu Noah (Ryan Gosling) zurückkehrt", erklärte Vanessa gegenüber E!Online. Wie das Paar in dem Film hätten sie sich gewünscht, zusammen alt zu werden. In dem Romantik-Streifen geht es um zwei Verliebte, die trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe zueinander finden. Als Allie an Alzheimer erkrankt, liest Noah ihr immer wieder ihre gemeinsame Liebesgeschichte vor.

Die Kostüm-Designerin des Films, Kary Wagner, zeigte sich gerührt, als sie von dieser Geschichte hörte: "Ich habe geweint. Es ist einfach so wunderschön. Und ich wollte sagen, dass ich einfach so glücklich bin, dass ich diesem Paar etwas Freude bereitet habe." Sie wisse nicht, wie Kobe an das Kleid gekommen sei. Sie habe es einfach nach dem Dreh in einer Ablage deponiert. "Aber er muss sehr großen Aufwand betrieben haben, um an das Kleid zu kommen", schlussfolgerte sie.

