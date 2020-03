Hochzeiten vereinen nicht nur zwei Liebende – ab und zu bringen die stressigen Vorbereitungen Ehepartner in spe bekanntlich auch an ihre Grenzen. Hatte Schauspielstar Jennifer Lawrence (29) vor ihrer Zeremonie vergangenes Jahr tatsächlich einen Zusammenbruch, besteht bei Katy Perry (35) dagegen offenbar nicht die Bohne einer Sorge: So entspannt geht die Verlobte von Orlando Bloom (43) mit dem Wedding-Wirrwarr um!

Im Interview mit Stellar Magazine sprach die Musikerin über die bevorstehenden Feierlichkeiten. Dabei unterstrich die "Dark Horse"-Interpretin, dass die Planungen für die Zeremonie gar nicht besser laufen könnten! Dass sie sich selbst als "Braut-Chiller" statt als überdrehte Zukünftige sieht, hat einen guten Grund: "Orlando und ich sind uns mit unserem Ansatz einig. Es geht nicht um die Party, sondern um das Zusammentreffen von Menschen, die uns zur Rechenschaft ziehen, wenn es wirklich schwierig wird", erklärte Katy.

Dass es in einer Ehe auch mal schwierig werden kann, weiß die Ex von Russell Brand (44) – die 35-Jährige hält kleine Auseinandersetzungen sogar für wertvoll! "Dies sind nur die Fakten, wenn man mit jemandem zusammen ist, der einen herausfordert, sein bestes Selbst zu sein", meinte die Blondine. Orlando und Katys Hochzeit soll Medienberichten zufolge diesen Frühling stattfinden.

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry, Musikerin

