So euphorisch sehen Bares für Rares-Zuschauer die Experten nicht alle Tage! Regelmäßig bringen Teilnehmer ihre Fundstücke in die Trödelshow und hoffen auf das große Geld. Nicht selten sind es auf den ersten Blick kurios wirkende Mitbringsel, die schließlich Riesen-Gewinne erzielen. So auch im Fall von Kirsten Helmke: Die Künstlerin wollte eine alte Karaffe von ihrer Ziehmutter loswerden. Während Moderator Horst Lichter (58) so gar nichts mit dem abgegriffenen Keramik-Krug anfangen konnte, bekam sich Expertin Bianca Berding vor Begeisterung kaum ein!

Die Augen der Kunsthistorikerin funkelten, als sie das seltene Relikt von allen Seiten begutachtete: "Das hier ist ein absolutes Schätzchen! Ich bin total begeistert und freue mich riesig, dass Sie die Karaffe heute zu uns gebracht haben." Bianca gab zwar zu, dass das gute Stück "ein bisschen schräg" aussehe, betonte jedoch: "Die soll genau so aussehen! Das hat sich der sehr namhafte und berühmte französische Jugendstilkünstler Alexandre Bigot überlegt."

Die 43-Jährige konnte deshalb kaum glauben, dass die Kandidatin aus Lüneburg diese Rarität für 500 Euro hergeben würde. "Es handelt sich um ein exquisites Objekt in einem sehr guten Erhaltungszustand. Sie dürfen auf keinen Fall unter 1.000 Euro gehen!", redete sie der Frau ins Gewissen. Auch die Händler erkannten den Wert des Objekts sofort und rissen sich darum. Für 1.200 Euro darf sich nun Elke Velten die neue Besitzerin nennen.

Anzeige

ZDF / Frank Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

Anzeige

ZDF / © Frank Dicks Die Händlerinnen und Händler von "Bares für Rares"

Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Elke Velten-Tönnies, "Bares für Rares"-Händlerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de