Was für eine Schocknachricht für die Fans von Maura Higgins! Im vergangenen Jahr suchte die Reality-Darstellerin in dem britischen Pendant der TV-Kuppelshow Love Island ihre große Liebe. Nachdem sie während der Sendung einige Partner an ihrer Seite hatte, gestand Maura am Ende Curtis Pritchards (24) ihre Gefühle. Die beiden belegten den vierten Platz und gingen als glückliches Paar aus der Show hervor – jetzt allerdings wendete sich das Blatt: Maura und Curtis trennten sich.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Dancing on Ice-Kandidatin ein Statement zu dem Beziehungs-Aus und erklärte ihren Followern: "Curtis und ich haben uns dazu entschieden, uns zu trennen." Zwar gebe es keinen einfachen Weg, um eine Trennung zu überwinden, "böses Blut" fließe zwischen ihnen aber nicht. Sie und Curtis hätten versucht, dass ihre Beziehung funktioniert, doch es "sollte nicht sein". Mit folgenden Zeilen beendete Maura schließlich ihren Beitrag: "Ich wünsche Curtis nur das Beste für die Zukunft."

Über das plötzliche Liebes-Aus sind viele Fans erschüttert, sie unterstützen das einstige Paar aber voll und ganz. "Enttäuscht, aber ich wünsche den beiden alles Gute", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer Follower erklärte: "Ich bin traurig über Maura und Curtis, aber ich wünsche ihnen alles Gute für alles. Gott weiß, dass sie es nach der Show nicht leicht hatten."

