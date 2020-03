Harmonische Reunion von Ben Affleck (47) und Jennifer Garner (47)! Neulich räumte der Schauspieler in einem Interview ein, dass er die Scheidung von seiner Ex-Frau Jennifer, mit der er die drei gemeinsamen Kinder Violet (14), Seraphina (11) und Samuel (8) hat, zutiefst bedauere. Jetzt wurden die beiden wieder gemeinsam gesichtet: Im Partnerlook spazierten sie mit ihrem Sohn durch Los Angeles und waren dabei sehr ins Gespräch vertieft.

Bei ihrem Treffen in Pacific Palisades in Los Angeles holten sie Söhnchen Samuel gemeinsam von einer Geburtstagsparty ab. Dabei waren sie in auffallend ähnlichen Outfits unterwegs: Beide wählten für den Tag ein schwarzes Shirt und eine Jeans, Jennifer trug ihre Haare locker hochgesteckt. Die Filmstars plauschten danach noch äußerst angeregt miteinander. Das Aufeinandertreffen wirkte sehr harmonisch und vertraut: Die beiden lächelten sich häufig an und schienen sehr entspannt. Im Februar diesen Jahres hatte Ben Affleck in einem Interview der Zeitung New York Times offenbart, dass die Scheidung von Jennifer Garner der größte Fehler seines Lebens gewesen sei.

Das Hollywood-Paar hatte sich 2015 nach zehn Jahren Ehe getrennt und im April 2017 offiziell die Scheidung eingereicht – im Oktober 2018 wurde ihre Ehe dann geschieden. Seitdem sind die beiden gute Freunde, und Jennifer war auch in der Zeit von Bens Alkohol-Entzug immer an seiner Seite.

ENEWS/MEGA Ben Affleck und Jennifer Garner im Februar 2020

ENEWS/MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem Sohn Samuel im Februar 2020

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck



