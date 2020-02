Reue-Gefühle bei Ben Affleck (47) nach seiner öffentlichen Bloßstellung! Seit Längerem ist bekannt, dass der Schauspieler an Alkoholismus leidet. Aus diesem Grund suchte der Hollywood-Star bereits wiederholt professionelle Hilfe und hat sich mehrfach in eine Reha-Klinik begeben. Nach einem Jahr völliger Abstinenz wurde der 47-Jährige im Oktober vergangenen Jahres rückfällig – und von Paparazzi bei seinem Absturz erwischt. Für diesen öffentlichen Fauxpas schämt sich der Schauspieler noch immer und bereut ihn sehr.

Ben Affleck spricht nun sehr offen über seine Alkohol-Sucht und wie sein Rückfall die Familie belastet hat. "Es ist demütigend! Ich wünschte mir, es wäre nie passiert. Außerdem wünschte ich, es wäre nicht im Internet, öffentlich sichtbar für meine Kinder", offenbart er der New York Times. Seine Töchter Violet (14), Seraphina (11) und sein Sohn Samuel (7) wissen über seine Krankheit Bescheid. Er und Ex-Frau Jennifer Garner (47) sind immer ehrlich gegenüber den Dreien gewesen, erklärt der Schauspieler. Für die Unterstützung seiner Familie sei er unendlich dankbar. Diese Krankheit zu heilen, sei "eine schwere und lebenslange Aufgabe". Aber Ben ist entschlossen, weiter "für sich selbst und seine Familie zu kämpfen".

Bald wird Ben zurück ans Set kehren. Im Drama "The Way Back" wird er selbst einen Alkoholiker spielen. Dieses dunkle Thema hat den "Gone Girl"-Darsteller bereits in seiner eigenen Kindheit begleitet. "Mein Vater war erst nüchtern, als ich 19 war. Es gibt viel Alkoholismus und psychische Krankheiten in meiner Familie", enthüllt der Filmstar im Interview. Es habe lange gedauert, bis er erkannte habe, dass dies auch ihn betrifft.

MEGA Schauspieler Ben Affleck im Februar 2020

Anzeige

MEGA Schauspieler Ben Affleck im September 2019

Anzeige

MEGA Schauspieler Ben Affleck im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de