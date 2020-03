Frisch in Woche vier angekommen, geht es im Big Brother-Haus wieder ordentlich zur Sache. Hunger, Streit – und dann ist da noch die offene Nominierung. Die sitzt noch tief und sorgte zuletzt für einen riesigen Schock bei Denny. Doch besonders die Bewertungen der Zuschauer lösten unruhige Nächte aus und brachten Michelle, Cathleen und Philipp auf die gefürchtete Abschussliste. Jetzt geht es für die Vier um alles, denn ihnen ist klar: Um im Rennen zu bleiben, müssen sie dem Publikum gefallen. Kein Wunder also, dass die Bewertungen zusätzlich für ordentlich Herzrasen sorgen, wissen auch die ehemaligen Bewohnerinnen Maria und Mareike.

"Der Druck ist enorm, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt," erzählt Mareike im Promiflash-Interview. Die Tauchlehrerin aus Maspalomas hatte sich ihren Aufenthalt im Container sicher anders vorgestellt. Statt mit ihrer großen Liebe wurde sie im Haus mit der offenen Meinung der Zuschauer konfrontiert und die war nicht immer positiv: "Leider Gottes musste ich ja auch miterleben, dass sehr direkt und sehr krass kommentiert wurde und dass der eine oder andere Bewohner das dann nicht so einfach wegstecken kann."

Ganz anders empfand das Maria. Die alleinerziehende Mama aus Dreieich lies die Bewertungen kaum an sich ran: "Ich konnte, glaube ich, am besten mit den negativen Kommentaren umgehen. Aber klar, kein Mensch mag es, schlecht bewertet zu werden." Promiflash erklärte sie, dass die Meinungen des Publikums in Zeiten von Social Media eben dazugehören und sie kann den Bewertungen sogar Positives abgewinnen: "Ich fand es andererseits auch gut, weil man sehen konnte, wie man ankommt."

© SAT.1/Arya Shirazi Mareike, "Big Brother"-Bewohnerin 2020

© SAT.1/Arya Shirazi Maria, Teilnehmerin bei "Big Brother" 2020

Sat. 1 Die "Big Brother"-Kandidaten 2020 im Glashaus



