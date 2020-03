Besonders wenn es sich um einen Meilenstein des Erwachsenwerdens handelt, muss das gebührend gefeiert werden. Zu seinem 21. Geburtstag konnte sich Brooklyn Beckham deshalb über besonders viele Glückwünsche freuen. Der aufstrebende Fotograf bekam zu seinem Ehrentag von seinem Vater David Beckham (44) zudem einen ganz besonderen Social-Media-Gruß. Der Ex-Nationalspieler Englands feiert sein ältestes Kind mit einem knuffigen Throwbackpic und einer herzerwärmenden Bildunterschrift.

Auf Instagram teilte der Fußballer ein Kindheitsfoto seines Sohnes, das ihn fröhlich grinsend an einem Pool zeigt. "Fröhlichen 21. an meinen großen Jungen. Was kann ich noch über dich sagen, außer dass du zum besten Menschen herangewachsen bist, was mich als Papa ganz besonders stolz macht", schreibt der ehemalige Profi-Kicker zu seinem Post. "Du bist gütig, leidenschaftlich und fürsorglich und als Vater ist es genau das, was du in deinem Sohn sehen willst", schwärmt der Brite von seinem ältesten Sprössling.

Der Promi-Nachwuchs bekam auch Geburtstagsgrüße von seiner Freundin Nicola Peltz (25), der er vor Kurzem erst eine öffentliche Liebeserklärung machte. Sie schreibt nun auf ihrem Instagram-Account: "Herzlichen Glückwunsch an die Liebe meines Lebens. Du hast das wundervollste Herz, das ich jemals kennenlernen durfte."

Anzeige

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham und David Beckham im November 2019

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham bei Prada in London im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de