Halloween ist nicht nur gruselig! Die Nacht der lebenden Toten gehört den Erwachsenen – unumstritten. Doch der Abend davor geht ganz klar an die jüngeren Mitglieder der Gesellschaft. Schließlich ist es Tradition, dass Kinder und Jugendliche in der Dämmerung an fremde Türen klopfen und nach Süßem oder Saurem fragen. Dieser Brauch macht auch vor den Promi-Sprösslingen nicht Halt. Für den schaurigsten Abend des Jahres wurden die Kids natürlich besonders ausstaffiert – Promiflash stellt die putzigsten Looks vor!

Die ursprünglich irischen und später vor allem amerikanischen Festivitäten steckten längst auch Deutschland an – die nationalen Promi-Mamas sind im Halloween-Fieber. Besonders schnuckelig: Sarah Lombardi (27) und Sohnemann Alessio (4). Dem schauderhaften Anlass entsprechend kleideten sich die Sängerin und ihr Sohnemann in einem Partnerlook in Skelett-Optik. Auf Instagram zeigte die Das Supertalent-Jurorin auch, dass sie mit Alessio eine Kinderparty besuchte. Zu Hause gefeiert wurde dagegen bei den Koslowskis – natürlich inklusive Kostüm. YouTuberin Paola Maria (26) ging wie ihr Spross Leonardo als Kürbis, Papa Sascha entschied sich für eine Verkleidung als Kothaufen-Emoji.

Auch von den internationalen Star-Familien wurden die Fans durch die sozialen Medien mit schaurig-schönen Schnappschüssen versorgt. So feierte Khloe Kardashian (35) mit Tochter True (1) eine Party der Extraklasse. Während die Unternehmerin sich als Cruella de Vil stylte, kostümierte sie ihr Töchterchen als einen der 101 Dalmatiner – Sause mit riesiger Hüpfburg inklusive. Ebenfalls mit der Familie zelebrierte Sängerin Pink (40) die Horror-Nacht. Wie in jedem Jahr kostümierten sich die "What About Us"-Interpretin, ihr Gatte Carey Hart (44) und die beiden Kids Jameson (2) und Willow (8) gemeinsam. Dieses Jahr fiel ihre Wahl auf eine Mischung aus Punkrocker und Spiderman. Töchterchen Willow präsentierte dazu stolz ihren neuen Sidecut.

Ziemlich cool wirkte auch Harper Seven, Tochter von David (44) und Victoria Beckham (45). Die Jüngste der Familie eiferte zu Halloween ihrem Idol nach und verkleidete sich als Sängerin Billie Eilish (17). Gemeinsam mit ihrem Papa und zwei ihrer Brüder, Brooklyn (20) und Romeo (17), feierte die 8-Jährige in Los Angeles.

Deutlich jünger, aber an der Nacht vor Allerheiligen trotzdem mit dabei: Benjamin, Sohn von Andy Cohen (51). Der Moderator und sein gerade einmal neun Monate alter Nachwuchs zogen sich für den besonderen Anlass wie Snoopy und Woodstock aus dem Comic-Klassiker "Peanuts" an. Nicht weniger niedlich kamen Bradley Cooper (44) und Tochter Lea daher. Die beiden stylten sich als Omis und begeisterten damit die Paparazzi.

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrem Mann Sascha und ihrem Sohn Leo

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True

Anzeige

Instagram / pink Carey Hart und Pink mit ihren Kids Jameson Moon und Willow Sage

Anzeige

Instagram / davidbeckham Romeo, Harper, David und Brooklyn Beckham an Halloween 2019

LRNYC / MEGA Moderator Andy Cohen mit seinem Sohn Benjamin

Backgrid Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de