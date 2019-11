Liegt wohl in der Familie, das mit der Anziehung! Sein Vater David Beckham (44) ist seit Jahrzehnten ein Frauenschwarm, der immer wieder mal zum sexiesten Fußballer oder Mann überhaupt erkoren wird. Bei seinem Nachwuchs läuft’s ganz offensichtlich auch nicht so schlecht – zumindest, wenn es um seinen Sohn Brooklyn (20) geht. Der 20-Jährige arbeitet bekanntermaßen als Model und Fotograf – und lässt, wie auch Papa David, die Frauenherzen höherschlagen.

Nun wählte das Magazin Tatler Brooklyn zum heißesten Junggesellen 2019. Die Begründung der Jury: "Leicht zu erkennen an seinem viktorianischen Schornsteinfeger-Stil hat Neu-Single Brooklyn, 20, schon fast so viele Tattoos wie sein Vater und fast ebenso viel Charme. Der aufstrebende Fotograf ruft seine Familie sogar über FaceTime an, während er bei Fotoshootings ist."

Brooklyn ist in der Liste in bester Gesellschaft. Zu den anderen heißen Junggesellen gehören unter anderem der britische Popstar Harry Styles (25), der Rugby-Spieler Maro Itoje, der Milliadärssohn Paul Henkel sowie einige britische Adelige wie Charles Innes-Ker, der Elfte, Herzog von Roxburghe. Wie lange Brooklyn tatsächlich noch Junggeselle ist, wird sich allerdings zeigen: Nachdem er von Model Hana Cross trennte, ist er seit Kurzem offiziell mit Phoebe Torrance liiert.

Getty Images Brooklyn und David Beckham im April 2019 in London

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, Januar 2019

Anzeige

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 im Hotel Martinez in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de