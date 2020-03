Krabbeltierchen, Plumpsklo oder doch die Mitcamper? Was war für Prince Damien (29) das Schlimmste im Dschungelcamp? Im Grunde machte der Sänger den Eindruck, als hätte ihn rein gar nichts im TV-Busch gestört: Kein einziger Tag verging, an dem er nicht lächelte – und damit sogar seine Lagerfeuer-Kumpanen ansteckte. Trotzdem gab es etwas, das Sieger Prince ganz schön auf die Nerven ging.

"Das Schlimmste war der Verlust der Privatsphäre", offenbarte der 29-Jährige im Interview mit Promiflash. "Ich wusste gar nicht, wie sehr man sich darüber freut, alleine auf's stille Örtchen zu gehen." Und noch etwas schätzt Prince Damien nach seinem Australien-Abenteuer wieder besonders: "Dass man nachts schlafen kann und keine Wachen halten muss, ist jetzt sehr angenehm."

Trotzdem denkt der DSDS-Star gerne an den Aufenthalt in Down Under zurück. Neben der Natur, den Temperaturen und den Rangern habe er großen Gefallen daran gefunden, dass alle Kandidaten gleichgestellt waren: "Egal, welchen Status oder welche Herkunft sie in der 'normalen' Welt hatten." Diese Fairness vermisse er in der Zivilisation: "Wir haben alle gemeinsam gegessen, keiner hatte eine Extrawurst und es wurde brüderlich geteilt."

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien auf dem Dschungel-Thron

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien im Dschungelcamp

TVNOW Elena Miras und Prince Damien, Kandidaten beim Dschungelcamp 2020



