Im Januar wurde der diesjährige Sieger von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! gekrönt: Prince Damien (29) holte sich die Krone. Im großen Finale hatte sich der Sänger gegen Daniela Büchner (42) und Sven Ottke durchsetzen können und wurde nach zwei Wochen im australischen Busch von den Fernsehzuschauern zum Dschungelkönig gewählt. Gegenüber Promiflash verrät Prince Damien, wie sich sein Leben seitdem verändert habe.

Der DSDS-Sieger von 2016 erklärte, dass sich seit seiner Krönung "recht viel" verändert habe. "Ich denke, ich kann mich nun einfacher anderen Menschen gegenüber öffnen und offener über meine Gefühle sprechen." Auch seine Karriere habe an Fahrt aufgenommen. Seit seiner Rückkehr in die Zivilisation sei er nur wenige Tage zu Hause gewesen.

Ob sich in dieser neuen Lebenssituation bald der passende Partner für den 29-Jährigen findet? Zumindest scheint Prince Damien nach dem Dschungelcamp fleißig am Daten zu sein. Aktuell habe er zwei Männer am Wickel. "Ich habe mich mit beiden privat getroffen und wir haben schöne Stunden verbracht. Mal schauen, was passiert", sagte er in einem Interview. Aktuell sei er allerdings noch zu haben.

ActionPress/Bieber, Tamara Prince Damien auf der Berlinale 2020

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Dschungelcamp-Sieger 2020

Instagram / myprincedamien Prince Damien im Februar 2020

