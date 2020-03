Prince Damien (29) machte bereits im Dschungelcamp keinen Hehl daraus, dass er noch auf der Suche nach dem passenden Deckel zu seinem Topf ist. Nach seinem Sieg Down Under gab er bekannt, dass er seine eigene Kuppelshow bekommen wird. Mit Promiflash sprach der ehemalige DSDS-Star nun offen über den aktuellen Stand in seinem Liebesleben – hat Prince Damien etwa den Partner fürs Leben schon gefunden?

"Ich kann nur sagen, dass ich aktuell Dinge erlebe, die ich nie zuvor erlebt habe. Ob ich mich aber verliebe, steht noch in den Sternen", erzählte der 29-Jährige gegenüber Promiflash ziemlich vielversprechend. Erst vor wenigen Wochen wurde er mit einem Blind Date überrascht – offensichtlich sind daraus so ernste Bekanntschaften entstanden, dass sogar Princes angekündigte Datingshow pausiert.

"Noch sind alle Knöpfe auf Pause, weil ich mich privat sammeln möchte und diese drei Personen aus der "kleinen" Überraschung intensiver und abseits von Kameras kennenlernen möchte", klärte der Musiker auf. Sollte die große Liebe nicht dabei sein, werde er aber weitersuchen.

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Sänger

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Ex-DSDS-Star

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Prince Damien im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de