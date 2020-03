Die erste Folge Temptation Island war eine regelrechte Achterbahn der Gefühle! Am Dienstag ging die zweite Staffel der beliebten Flirt-Show endlich an den Start – und direkt zum Auftakt der Sendung war eine Kandidatin bereits am Boden zerstört: Hanna Annika kamen beim Anblick ihrer weiblichen Konkurrentinnen die Tränen! Die Single-Ladys ließen auch tatsächlich nichts anbrennen und gingen mit den männlichen Kandidaten im Whirlpool auf Tuchfühlung. Wie kam dieser ereignisreiche Staffel-Auftakt bei den Promiflash-Lesern an?

Offenbar sorgten Hannas Tränenausbruch und die wilden Fummeleien in der Männer-Villa für gemischte Gefühle bei manchen Zuschauern: In einer Promiflash-Umfrage fanden 46,3 Prozent der 521 Wähler die erste Episode "Temptation Island" richtig gut. 53,7 Prozent sahen das jedoch ganz anders: Die knappe Mehrheit der Voter konnte mit der Folge nichts anfangen und gab an, in Zukunft womöglich nicht mehr einschalten zu wollen!

Dennoch dürfte es spannend bleiben: Dass Hanna gleich zu Beginn der Sendung weinte, könnte an ihren Erfahrungen mit ihrem Freund Till Adam liegen. Die Blondine verriet in der Show: "Er hat mich schon mal betrogen. Wenn ich an das Fremdgehen denke, dann ärgert mich am meisten, dass er einfach mit dem Alkohol übertrieben hat."

