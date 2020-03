Gwen Stefani (50) scheint total happy mit ihrem Freund Blake Shelton (43) zu sein! Nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale (54) fand sie in dem Sänger das große Glück: Seit November 2015 geht Gwen mit dem Country-Star durchs Leben. Ob gemeinsam auf dem roten Teppich oder in ihrem Privatleben: Die beiden Turteltauben benehmen sich wie verliebte Teenager – wie jetzt bei einem gemeinsamen Ausflug im Park, wo sie kuschelten, was das Zeug hielt.

Im Griffith Park in Los Angeles strahlten Gwen und ihr Blake um die Wette. Wie die blonde Beauty auf ihrem Instagram-Account verkündete, feierten sie so den sechsten Geburtstag von Gwens Sohn Apollo. Dabei schienen die beiden Turteltauben den Tag in vollen Zügen zu genießen: Sie umarmten sich ständig, strahlten sich gegenseitig an, hakten sich liebevoll unter – und erinnerten an zwei verliebte Teenager. Gwens Look fiel bei dem Spaziergang wie gewohnt flippig aus: Sie trug eine bunt gemusterte Hose, dazu einen dicken Oversize-Pulli und eine stylische Sonnenbrille. Die Haare hatte sie locker zum Dutt zurückgesteckt. Auch Blake war am Ehrentag von Gwens Sohnemann sportlich-leger gekleidet.

Apollo ist der jüngste Sohn von Gwen Stefani und ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale. Zum Geburtstag widmete die Sängerin ihrem Spross außerdem rührende Worte auf Instagram."Vor sechs Jahren hat uns Gott mit diesem kleinen Engel gesegnet". Den harmonischen Tag ließen die drei mit einem Stück Geburtstags-Kuchen ausklingen.

ROMA / MEGA Gwen Stefani und Blake Shelton im Februar 2020

Xavier Collin/Image Press Agency Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020

Instagram / gwenstefani Blake Shelton, Apollo und Gwen Stefani im März 2020



