Die Spekulationen wollen einfach nicht abreißen! Seit einigen Tagen machen Gerüchte die Runde, dass Sophie Turner (24) ihr erstes Kind von Joe Jonas (30) erwartet. Bisher hat das Paar aber noch nichts bestätigt. Doch die Schauspielerin zeigte sich in letzter Zeit immer häufiger in ziemlich weiten Klamotten – so auch jetzt wieder: Sophie kaschierte nun einen möglichen Babybauch mit einer lässigen Latzhose!

Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die Schauspielerin mit ihrem Ehemann auf einem Markt in Los Angeles. Während Joe auf einen coolen Kapuzenpullover setzte, war die 24-Jährige mindestens genauso entspannt unterwegs: Sophie versteckte ihre eigentlich sehr zierliche Figur unter einem weißen Hoodie und einer weiten Latzhose. Dieser Look bedeckte wirklich alles von ihrem Körper – somit also auch eine mögliche Schwangerschaftswölbung?

Und noch mehr: Nur einen Tag nach ihrem Marktbummel wurde das Paar tatsächlich beim Shoppen von Babyklamotten gesichtet. Daily Mail veröffentlichte Bilder, die das verliebte Duo beim Begutachten von Kinderkleidung zeigt. Ziemlich intensiv schauten sich Sophie und Joe bei dieser Einkaufstour Outfits für ihren möglichen Nachwuchs an.

P&P / MEGA Sophie Turner im Februar 2020

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Sophie Turner und Joe Jonas in Los Angeles, März 2020

Jeff / MEGA Sophie Turner und Joe Jonas im März 2020



