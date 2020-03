So was gab's noch nie! Promiflash erinnert sich an die Traumhochzeit von Theresia (27) und ihrem Thomas live beim Finale von Germany's next Topmodel 2019. Die Blondine ist bekannt für ihre liebenswürdige Schrägheit, daher passte diese Eheschließung perfekt zu den beiden Turteltauben, die sich auf der Bühne vor allen Zuschauern das Jawort gaben. Und dabei blieb es nicht: Ganz privat, im vertrauten Kreise, ließen sich die beiden noch einmal trauen. Jetzt sind sie schon sechs Monate verheiratet und Theresia zieht auf der Irene Luft Fashion Show ein erstes Fazit.

Ein Promiflash-Interview schaffte alle Zweifel aus der Welt: Theresia ist wie frisch verliebt und sie kann selbst gar nicht fassen, wie traumhaft es war und dass sie jetzt schon so lange verheiratet ist: "Die Zeit verging wirklich wie im Flug. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn man verheiratet ist, verändert sich ja eigentlich nicht viel, aber irgendwie ja doch – nämlich die Bindung zueinander." Außerdem gibt es noch immer so einiges, von dem das Model schwärmt wie am ersten Tag: "Thomas zum Beispiel hat so unglaublich schönes Haar und hat sie auch immer ganz toll gestylt."

Unaufhörlich auf Wolke 7 schwebend freut sich Theresia schon mit ihrem Liebsten auf das erste gemeinsame Jubiläum: "Ich liebe Traditionen und natürlich ist der Jahrestag für mich unglaublich wichtig."

Getty Images Theresia Fischer beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

privat Theresia Fischer und Thomas Behrend

© Cocomelody Model Theresia Fischer



