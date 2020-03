Die Reunion-Show von Der Bachelor fiel in diesem Jahr besonders tränenreich aus – und das nicht, weil die Kandidatinnen und Junggeselle Sebastian Preuss (29) so erfreut waren, sich wiederzusehen. Nein, der Profi-Kickboxer weinte wegen des Mega-Shitstorms, dem er sich während der Ausstrahlung stellen musste. Oliver Sanne (33) verteilte 2015 Rosen in der Kuppelshow und stärkt dem Münchener nach seinem emotionalen Ausbruch den Rücken.

Als Moderatorin Frauke Ludowig (56) Basti mit Fragen löcherte und ihm die Tränen kamen, saß Oli vor der heimischen Mattscheibe. Schon während der Staffel hatte der 33-Jährige immer wieder betont, dass er ein Fan von Basti ist, und daran hat sich auch nach der öffentlichen Kritik nichts geändert. "Lass dich nicht unterkriegen! Leute, die polarisieren, sind interessant, und die Idioten, die 'haten', ohne die ganze Wahrheit zu kennen, denken nicht weiter als drei Meter Feldweg", schrieb Oli in seiner Instagram-Story und versah das ganze außerdem mit dem Hashtag #TeamPreuss.

Aber nicht nur die harten Worte einiger Netz-User machten Basti schwer zu schaffen. Die zahlreichen Schlagzeilen über die angebliche Schwan-Attacke kosteten ihn Sponsoren und sogar die Zusammenarbeit mit einer Organisation, die Jugendlichen hilft, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen.

