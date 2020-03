Na, wer steht denn hier auf wen? Seit Februar flimmert Big Brother wieder über die Bildschirme. Auf engem Raum kommen sich die Kandidaten immer näher – dabei scheinen sich einige verdächtig gut zu verstehen. So hatte sich auch fast schon eine Dreiecksgeschichte zwischen Philipp Kalisch, Michelle und Rebecca Zöller angebahnt. Doch wer könnte sich hier wirklich mehr mit einem seiner Mitbewohner vorstellen?

In der aktuellen Folge kommt es zum Liebestalk: So wollten einige von Rebecca wissen, ob sie Gefühle für Philipp hätte: "Ich finde den auf jeden Fall gut, aber ich glaube nicht, dass da was laufen würde", betonte die Blondine. Wenn nicht der 30-Jährige – schlägt dann ihr Herz etwa für ihren Kuschel-Buddy Tim? Zumindest wünschen sich das einige Zuschauer. "Mich nervt schon, dass das so dargestellt wird. Wir dürfen doch kuscheln", wehrte sie sich auch hier. Und wie sieht Tim die ganze Sache? "Wir sprechen gerne miteinander, wir kuscheln gerne und haben eine gute Connection zueinander", erklärte er lediglich.

"Ich mag Rebecca, sie ist echt cool, aber no chance", stellte auch Philipp gegenüber Gina und Michelle klar. Er hätte sie sogar schon längst in die Friendzone gepackt. Selbst Gina Beckmann hätte bei ihm mehr Chancen, zu landen, als die 21-Jährige. "Wann kommt endlich die Lovestory?", gab sich Gina nach den Gesprächen sichtlich enttäuscht.

Anzeige

Big Brother, Sat 1. Philipp Kalisch und Rebecca Zöller bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Tim bei "Big Brother" 2020

Anzeige

SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Gina

Was meint ihr – wird es noch eine Lovestory bei "Big Brother" geben? Ja, auf jeden Fall! Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de