Keine Furcht vor Corona an der Schule von Prinzessin Estelle von Schweden (8)! Seit Montag ist ihre Lehranstalt, der Campus Manilla in Stockholm, nach den Winterferien wieder geöffnet. Schnell wurde die Angst unter den Eltern der jungen Schüler laut, dass sich der neuartige Virus zum Unterrichtsbeginn verbreiten könnte, immerhin waren einige von ihnen auch in der gefährdeten Region in Norditalien im Winterurlaub. Auch die Tochter von Prinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) hielt sich mit ihrer Familie zum Skifahren in den Alpen auf: Trotzdem finden die Schulstunden wie geplant seit dem Wochenbeginn statt!

Die Achtjährige habe schon ihre Klassenkameraden in den Ferien vermisst – darum sei es für sie sicher eine frohe Botschaft gewesen, wieder in die Schule gehen zu dürfen, berichtete jetzt Svensk Damtidning. Zuvor kursierten jedoch bereits Gerüchte, dass der Campus zumindest eine Woche länger geschlossen bleibt, um abzuwarten, wie sich die Corona-Infektionen in Skandinavien entwickeln würden. Auch wenn der normale Schulalltag vorerst wieder einkehren konnte, waren am Montag und Dienstag trotz allem Ärzte vor Ort.

Der Grund dafür, dass Klein-Estelle weiterhin die Schulbank drücken kann, hinge damit zusammen, dass kein Corona-Fall in Schweden bislang mit den dortigen Lehranstalten in Verbindung stehe. Gesunde Schüler vom Unterricht auszuschließen, halte die Regierung deshalb für unnötig. Ob das neue Jahr ohne Ausfälle fortgeführt werden kann, sei aber dennoch ungewiss. Die Direktorin Carina Hagström Bergh wolle das abhängig von den Umständen entscheiden, wie sie in einem Info-Blatt an die Eltern schrieb: "Wir werden den Verlauf der Ereignisse genau beobachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen."

Getty Images Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Königin Silvia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Estelle

Getty Images Prinzessin Estelle von Schweden im Juni 2019



