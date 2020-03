Es ist kein Geheimnis, dass Hailey Bieber (23) immer top gestyled ist. Nicht nur ihr Make-up, sondern auch ihr Kleidungsstil scheinen immer perfekt zu sitzen. Erst im Januar präsentierte die Baldwin-Tochter ihre Stilsicherheit in einer gewagten Cut-Out-Bluse. Jetzt verrät ihr Ehemann Justin Bieber (26): Das blonde Model soll auch noch richtig gut riechen – und das genau so wie eine seiner berühmten Kolleginnen!

In der The Ellen Show ließ sich der "Yummy"-Sänger nun auf ein Fragen-Spiel mit der gleichnamigen, kurzhaarigen Talkshow-Bekanntheit Ellen DeGeneres (62) ein. Eine davon lautete: "Wie riecht Hailey Bieber?". Justin war sich sicher – sie duftet wie seine Gesangskollegin Ariana Grande (26), oder zumindest wie dessen Parfüm. "Sie riecht gut. Es ist blumig, es ist fruchtig, und es riecht gut!", schwärmte der 26-Jährige.

Die Antwort von Ariana selbst hat nicht lange auf sich warten lassen. Die "Thank You, Next"-Interpretin postete den Clip mit Justins Antwort auf ihrem Instagram-Profil mit den Worten: "Ich weiß, das stimmt". Scheint also, als ob es der Künstlerin gefällt, dass Hailey ihr eigens kreiertes Parfüm aufträgt und Justin es so an ihr schätzt.

