Für fünf von Heidi Klums (46) "Meeedchen" wird die heutige Folge von Germany's next Topmodel zur Zitterpartie. Der Fotograf Christian Anwander wählte vergangene Woche Tamara, Maribel, Marie (19), Cassandra (27) und Johanna (21) als Wackelkandidatinnen aus – das heißt: Sie treten beim Fotoshooting gegeneinander an und danach schickt die Modelmama die Schwächsten von ihnen nach Hause. Aber wen trifft es wohl? Die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung.

Sie sind überzeugt, dass Maribels Reise bei "Germany's next Topmodel" nach der Foto-Session vorbei ist. In einer Promiflash-Umfrage gaben 46,2 Prozent – und damit fast die Hälfte – der 710 Teilnehmer an, dass es für die 18-Jährige eng werden könnte. Auch Cassandra rechnen sie keine besonders guten Chancen aus. 21 Prozent der Leser denken, dass sie ihre Koffer packen muss.

Curvy-Model Johanna gilt neben Marie und Tamara als Favoritin in dem Fünfer-Battle. Bei Letzterer ist ohnehin klar, dass sie es eine Runde weiter schafft. Schließlich begleitete sie Heidi zur diesjährigen amfAR-Gala und die fand erst nach dem Shoot-Out statt.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Christian Anwander, Februar 2020

Instagram / casii.camparii Cassandra, GNTM-Kandidatin 2020

Splash News Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara



