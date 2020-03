Vom Wickeltisch zum Traualtar? Im vergangenen November haben Thaddäus Meilinger (38) und seine Verlobte Fritzi ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. Um die ersten Wochen mit dem Baby-Söhnchen in vollen Zügen genießen zu können, ist der Schauspieler in Elternzeit gegangen. Deshalb ist er zurzeit auch nicht in der Daily Soap zu sehen. Nun hat der GZSZ-Star via Social Media verkündet, dass er und seine Verlobte sich längst klammheimlich das Jawort gegeben haben.

Schon vor zwei Jahren ist der GZSZ-Darsteller mit seiner damaligen Verlobten Fritzi vor den Traualtar getreten. Das hat er nun seinen Fans auf Instagram mitgeteilt. Aber jetzt erst sei für ihn der richtige Zeitpunkt gewesen, es mit der ganzen Welt zu teilen. Dafür postete er ein Foto von seiner Hand und der seiner Liebsten, die im Sand liebevoll übereinander liegen. Eindeutig sichtbar: Die goldenen Eheringe der beiden."Den bedeutsamsten Moment in unserer Partnerschaft haben wir jetzt lange genug und ausgiebig ausgekostet. Jetzt ist es gut, das preiszugeben“, schrieb er dazu. Seine Fans waren komplett begeistert und überschütteten die beiden mit Glückwünschen.

Der Serien-Darsteller hat in einem kleinen Standesamt auf dem Land, zwischen Berlin und Bad Saarow geheiratet, wie er der Zeitung Bunte verraten hat. Die Feier sei zwar sehr klein, aber eine typische Hochzeit gewesen: Die Braut trug ein weißes Kleid, es wurden Gedichte vorgetragen. Dazu gab es einen Blumenstrauß, Freudentränen, und ein Festessen in einem Schloss nebenan, offenbarte der stolze Ehemann noch. Auch seine Kinder seien natürlich dabei gewesen.

