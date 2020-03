Tijan Njie (28) konnte seinen Überflieger-Status bei Let's Dance heute wohl nicht verteidigen – zumindest wenn es nach Joachim Llambi (55) geht. Heute legte der Schauspieler zusammen mit der Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (31) einen Cha-Cha-Cha aufs Parkett. Und die Erwartungen waren sehr hoch, immerhin zeigte er in Show Nummer eins bereits, dass er tänzerisch einiges zu bieten hat. Unzufrieden zeigte sich nach der Performance aber vor allem das Show-Urgestein: Er warf dem Alles was zählt-Star sogar einen Fehler vor, den ausgerechnet Laura Müller (19) in der vergangenen Folge begangen hatte!

"Letzte Woche haben wir Laura dafür kritisiert, dass sie zu sehr gepost hat, das hat sie dieses Mal nicht gemacht. Letzte Woche fand ich deinen Look sensationell, diese Woche hast du Kathrin nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt", urteilte der 55-Jährige hart. Ein Dorn sei Llambi im Auge gewesen, dass der Sendungs-Favorit der diesjährigen Staffel sich selbst zu sehr im Blick gehabt habe: "Er ist einer, der sich gern in der Kamera sieht." Tijans Tanzpartnerin musste da vehement widersprechen, sie sehe die Kritik nicht ein und fühle sich genug von ihrem Schützling beachtet.

Und auch das Publikum scheint anderer Meinung als der Wertungsrichter zu sein: "Bei Kathrins Choreos haben die Kerle überhaupt keine Zeit zum Posen. Die sollen froh sein, wenn sie Luft holen dürfen!", resümierte einer von vielen Twitter-Usern. "Nur weil er hübsch ist, ist er nicht selbstverliebt", stellte ein weiterer Zuschauer entschieden klar. Wie hat euch die Performance von Tijan gefallen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie für "Let's Dance" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de