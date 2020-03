Einzigartige Aufnahmen von Michelle Obama (56)! Die Ehefrau des Ex-US-Präsidenten Barack Obama (58) ist als Powerfrau bekannt. Ihre Reden werden gefeiert und sie hat 2018 ihre Memoiren sogar als Buch veröffentlicht. Dass die einstige First Lady neben diesen ehrenwerten Aufgaben aber auch mal richtig durchdrehen will, hat sie jetzt gezeigt. Sie besuchte mit ihren Freundinnen ein Konzert von Christina Aguilera (39), auf dem sie mit einer sexy Tanzeinlage überrascht wurde.

Was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas – so sagt man. So könnte man auch die Aufnahmen von Michelle Obama beim Konzert "The Xperience Wednesday Night" von Sängerin Christina Aguilera in der Partystadt verstehen. Denn da zeigte sich die sonst so anständige Frau ziemlich ausgelassen. Während des Songs "Lady Marmalade" feierten Michelle und ihre Freundinnen im Publikum. Das große Highlight für die Lady-Truppe kam, als einige männliche Tänzer persönlich für sie twerkten. Dabei tat die 56-Jährige so, als würde sie den heißen Kerlen den Hintern versohlen. Ein Konzertgast nahm das Szenario mit seiner Handy-Kamera auf.

Obama sollte seiner Ehefrau die Aufnahmen aber kaum übel nehmen. Am Valentinstag hatte die 56-Jährige ihm nämlich noch rührende Worte auf Instagram gewidmet. "Frohen Valentinstag mein Liebster. Mit dir fühlen sich sogar die kältesten Tage warm an", schrieb sie dort und zeigte der Welt, wie glücklich sie noch immer mit dem einstigen US-Präsidenten ist.

Anzeige

normales Bild, Candid Michelle Obama im Juli 2019

Anzeige

normales Bild, Candid Michelle Obama im April 2019

Anzeige

Instagram / michelleobama Barack Obama mit seinen Töchtern



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de