Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) sind zurück – zumindest vorübergehend! Am Donnerstagabend feierte das royale Paar seinen ersten großen Auftritt seit dem Umzug nach Amerika: Anlässlich der Endeavour Fund Awards zeigten sich die Eheleute im verregneten London. Besonders die ehemalige Schauspielerin schien auf dieses schlechte Wetter aber nicht eingestellt gewesen zu sein: Meghan spazierte im kurzen Kleid und mit sündhaft teuren High Heels durch den Regen!

Auf den Bildern des Abends sieht man die Mama des kleinen Archie Harrison in einem türkisen Etuikleid und marineblauen, spitzen Wildleder-High Heels an der Seite ihres Mannes laufen. Wie US Weekly berichtet, handelte es sich bei Meghans Schuhwerk um Treter der Marke Manolo Blahnik – und diese kosten auf der Webseite des spanischen Designers schlappe 575 Euro! Bleibt also zu hoffen, dass der Regen diese Luxus-Teile nicht zerstört hat...

Doch nicht nur Meghans Schuhe hatten es preislich in sich: Auch das Etuikleid der Suits-Beliebtheit trug die Handschrift einer Designerin – und zwar die von Kicker-Gattin und Mode-Ikone Victoria Beckham (45)! Mit satten 900 Euro toppte der Wert des Kleides die Heels sogar noch.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, März 2020

Anzeige

Getty Images Schuhe von Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in London 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de