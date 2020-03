Was für ein Zufall! 2015 hatten Liz Kaeber (27) und Sarah Harrison (28) zusammen an Der Bachelor teilgenommen. Damals hatten die zwei um das Herz von Oliver Sanne (33) gekämpft. Mittlerweile sind die beiden BFFs und in jeder Lage für einander da. Dass ihre Freundschaft ziemlich schicksalhaft begann, erzählte Liz jetzt in einem Podcast: Sarah und sie lernten sich schon vor dem Bachelor-Drehstart kennen!

Im Podcast Die Johnsons packte die 27-Jährige aus, wie zufällig die Freundschaft der beiden Frauen begonnen hat. Eigentlich sollten sich die Bachelor-Kandidatinnen vor Drehbeginn nicht kennenlernen – bei Liz und Sarah war es ganz anders gekommen: "Ich saß im Taxi und da kam eine wunderschöne, blonde Frau, die sich zu mir ins Taxi gesetzt hat, und das war Sarah." Verunsichert von den Umständen, hatten die beiden ihre Handynummern ausgetauscht. "Und dann war es so, dass ich mit Sarah seit Tag eins Kontakt hatte", erzählte die Blondine weiter.

Mittlerweile sind die beiden schon fünf Jahre miteinander befreundet. Die Zeit bei "Der Bachelor" hat Sarah und Liz so zusammengeschweißt, dass die Schwester von Christin Kaeber im vergangenen Jahr sogar auf der Hochzeit der 28-Jährigen eine der Brautjungfern war.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Sarah Harrison und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Sarah Harrison und Liz Kaeber an Silvester 2019



