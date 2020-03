Bei Let's Dance lässt Ilka Bessin (48) ihren Gefühlen freien Lauf! Eigentlich wurde die Comedian als schrille Berlinerin Cindy aus Marzahn (48) bekannt. In einem pinken Jogginganzug und mit auffälligem Make-up hatte sie aus der Sicht der langzeitarbeitslosen Kunstfigur über Männer- und Alltagsprobleme berichtet und ihr Publikum damit immer wieder zum Lachen gebracht. 2016 trennte Ilka sich aber von ihrem Alter Ego Cindy und zeigt sich aktuell in der RTL-Tanzshow von einer nachdenklichen Seite. Und genau damit zieht sie die Zuschauer in ihren Bann!

Zusammen mit Erich Klann (32) tanzte die Komikerin in der zweiten "Let's Dance"-Folge vergangene Woche einen Wiener Walzer zu "Rote Rosen" von Freddy Breck. Nach dem Auftritt schossen Ilka sofort Tränen in die Augen, weil das Lied sie an ihren verstorbenen Vater erinnert. Auch mit ihm hatte sie früher zu dem Song getanzt. Damit zeigte sie eine ganz neue und sehr gefühlvolle Facette von sich. Nach der Sendung verrät die 48-Jährige gegenüber Promiflash, warum sie nach der Performance so emotional reagiert hat: "Man hat tolle Sachen an, ist toll geschminkt, hat eine tolle Frisur und Erinnerungen kommen hoch. Na klar ist das emotional."

Auch wenn Ilka durch das Lied an die schönen Momente mit ihrem Vater zurückgedacht hat, hat sie in der Vergangenheit auch Tiefpunkte mit ihren Eltern durchlebt. In ihrer Autobiografie "Abgeschminkt" gab der Stand-up-Star offen zu, als Kind von ihnen geschlagen worden zu sein. In einem Bild-Interview hatte sie 2018 aber erklärt: "Das waren damals die Erziehungsmaßnahmen. Ich habe am Abend vielleicht den Hintern vollgekriegt und am nächsten Tag war alles gut. Es wurde nicht permanent auf mich eingeprügelt."

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Ilka Bessin, TV-Persönlichkeit

Getty Images Daniel Hartwich, Ilka Bessin, Erich Klann und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"



