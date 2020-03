Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) gehen seit sechs Jahren als Ehepaar durchs Leben. Mittlerweile haben die beiden schon vier Kinder und könnten aktuell nicht glücklicher sein. Doch dieses gemeinsame Glück versuchen sie so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ab und zu machen sie dann aber doch eine kleine Ausnahme – wie auch jetzt wieder: Kim veröffentlicht ein Bild aus früheren Tagen mit ihrem Kanye!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 39-Jährige eine kleine Erinnerung mit ihrem heutigen Ehemann. "Ich hab dieses Juwel gefunden. Ein Rückblick auf unsere Zeit in Mexiko 2012, noch bevor wir Kinder hatten", betitelt die Unternehmerin den Schnappschuss, auf dem beide ziemlich glücklich in die Kamera lächeln. Damit beweist das Paar einmal mehr, dass es nach all den Jahren auch heute noch ein eingeschworenes Team ist.

Erst Anfang Februar zeigten Kim und Kanye ihren Fans, wie sehr sie sich wirklich lieben. Bei einem Oscar-Event ist nämlich passiert, was sonst bei den beiden nur ganz selten der Fall ist: Ehepaar Kardashian-West hat sich in aller Öffentlichkeit geküsst!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

