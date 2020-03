Läuten für Emma Stone (31) und Dave McCary (34) demnächst die Hochzeitsglocken? Erst im vergangenen Dezember ging der amerikanische Filmemacher vor der Schauspielerin auf die Knie und hielt mit einem fetten Klunker um ihre Hand an. Seitdem gab es keinerlei Liebes-, geschweige denn Hochzeits-Update mehr von den Turteltauben – bis jetzt: Angeblich wollen Emma und Dave schon ganz bald vor den Traualtar schreiten.

Das plauderte ein Insider im Gespräch mit Page Six aus. Das Paar hätte bereits Einladungen verschickt. Demnach soll es sich in Los Angeles das Jawort geben – und das schon in "wenigen Wochen." Die genaue Location ist nicht bekannt. Auch die Gästeliste ist noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Ob vielleicht auch ein paar Hollywood-Stars mit von der Partie sind? Immerhin ist Emma eine sehr gute Freundin von Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (29).

Die 29-Jährige und ihr Mann Cooke Maroney haben selbst erst vor wenigen Monaten geheiratet. Neben Promis wie Kris Jenner (64), Adele Adkins (31) und Cameron Diaz (47) war auch Emma mit dabei. Ob sie sich jetzt für die Einladung revanchiert? Was meint ihr?

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone

Joker / SplashNews.com Emma Stone und Dave McCary im April 2019

Splash News Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Dark Phoenix" in LA im Juni 2019



