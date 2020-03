Bei Luca Hänni (25) ist gerade einiges los! Der DSDS-Sieger von 2012 fegt aktuell wöchentlich bei Let's Dance übers Parkett und das Format hat es in sich. Die Kandidaten trainieren beinahe täglich für ihre Auftritte und versuchen dann, in den Liveshows alles zu geben – ehe sie sich auch noch der harten Jurykritik von Joachim Llambi (55) und Co. stellen. Als wäre als das nicht schon stressig genug, steht bei Zuschauerliebling Luca momentan noch einiges mehr auf dem Programm!

Promiflash traf den 25-Jährigen am Rande der gestrigen Show, wo er offen zugab: Bei ihm gehe gerade alles drunter und drüber! "Es war einfach ein scheiß Stress irgendwie", beschrieb er seine vergangene Woche. Luca habe sich nicht einzig und allein aufs Tanztraining konzentrieren können, da am Freitag sein neuer Song "Nie Mehr Allein" inklusive Musikvideo erschienen ist. "Die Tour ging auch noch in den Vorverkauf", fügte er hinzu.

Dennoch bleibt Luca eine Frohnatur! "Nein, ist ja ein super Tag, wirklich. [...] Hat alles funktioniert, mega-happy und wir sind froh, dass wir weiter dabei sein dürfen", freute sich Luca, der sich kurz zuvor mit seinem Langsamen Walzer zu "Can't Stop The Feeling" an der Seite von Profi-Partnerin Christina Luft (30) in die nächste Runde getanzt hatte.

Joshua Sammer/Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

