Sarah (28) und Dominic Harrison (28) befinden sich aktuell in einer spannenden Lebensphase: Die beiden Influencer erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Diese zauberhaften Entwicklungen können die Follower der Webvideoproduzenten intensiv miterleben, denn der werdende Zweifachpapa ist in die Schwangerschaft seiner Frau total involviert. Kein Wunder also, dass er seiner Community jetzt mit besonders viel Begeisterung ein erneutes Baby-Update im Internet gibt!

In seiner Instagram-Story erklärt Domi: "Wir haben einen Frauenarzttermin zur Kontrolle. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie weit der kleine Wurm oder die kleine Wurmine [...] gewachsen ist", berichtet er. "Dem Baby geht's super, hat sich gut entwickelt bisher. Ist jetzt, glaube ich, knapp 17 Zentimeter groß. [...] Es war voll am Daumenlutschen, also mega, megasüß", freut sich der 28-Jährige dann sichtlich. Sein eigen Fleisch und Blut beim Heranwachsen sehen zu können, sei für ihn ein regelrechtes Highlight.

Genau aus diesem Grund könne der Papa der kleinen Mia Rose Harrison (2) es auch gar nicht nachvollziehen, wenn Väter bei derartigen Terminen fehlen: "Versucht euer Bestes, um zu solchen Frauenarztterminen mitzugehen, unterstützt dort eure Frau. Ihr werdet es nicht bereuen. […] Macht es auf jeden Fall, seid ganz nah an eurem werdenden, heranwachsenden Kind, es gibt nichts Schöneres", findet Dominic.

Instagram / dominic.harrison.official/ Dominic Harrison, Influencer

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison während ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / dominic.harrison.official/ Dominic Harrison, Influencer



