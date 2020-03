Wie kommt der Name von Bibi (27) und Julian Claßens (26) Baby an? Erst vor wenigen Augenblicken teilte das Paar mit: Seine Tochter wird Emily heißen. Dass die beiden dieses Detail schon vor der Geburt verkünden, ist eine echte Überraschung. Beim ersten Nachwuchs, Sohnemann Lio (1), haben sie schließlich lange Zeit ein Geheimnis daraus gemacht. In diesem Fall wollten sie ihre Fans nicht unnötig auf die Folter spannen. Und wie findet die Claßen-Community den Namen Emily?

Eine Promiflash-Umfrage fällt jedenfalls sehr eindeutig aus! Von über 4.000 Teilnehmern finden 76,4 Prozent den Namen richtig gut. "Also ich finde den Namen süß. Emily und Lio passt doch" und "Ein sehr schöner Name. Meine Tochter heißt auch Emily", schreiben zwei der etlichen Leser bei Instagram. Den übrigen 23,6 Prozent gefällt die Wahl nicht ganz so gut. Ein Kritikpunkt, der vielen ein Dorn im Auge ist: "Es gibt gerade so viele Emilys. Jedes zweite Kind im Kindergarten heißt so. Ich hatte mit etwas Außergewöhnlicherem gerechnet."

Allerdings wollen Bibi und Julian ihren Spross nicht immer Emily nennen. In einem YouTube-Video verrät das Elternpaar: "Wenn wir über sie reden, sagen wir fast nur noch Emmi." Offiziell heiße der Knirps dennoch Emily: "Wir finden Emily als Ganzes trotzdem einfach schöner."

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Ehemann Julian und Sohn Lio

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen im März 2020

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen



