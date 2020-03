Sie halten trotz allem immer noch zusammen! Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) am 31. März ihre royalen Ämter im britischen Königshaus niederlegen werden. Bereits im Vorfeld wurde viel in den Medien spekuliert, wie die Queen zu der ganzen Sache steht. Fakt ist, dass sie das Paar immer noch mit offenen Armen begrüßt: Harry und Meghan begleiteten die Queen jetzt nämlich in die Kirche!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen, dass das Herzogspaar von Sussex in einem Auto zur Royal Chapel of All Saints in Windsor gefahren ist. Kurze Zeit später erwischten Fotografen die britische Monarchin ebenfalls auf dem Weg zur Sonntagsmesse. Wie Foxnews berichtet, habe die 93-Jährige die zwei zu diesem Kirchgang eingeladen. "Es spricht auf jeden Fall dafür, dass diese beiden immer noch ihre Familie sind. Und als Familie lieben sich alle", gab ein Insider preis.

Erst vor wenigen Wochen sollen sich Harry und seine Großmutter auf Schloss Windsor zu einem Gespräch getroffen haben. Darin habe die Königin betont, dass der 35-Jährige und Meghan "immer wieder zurückkommen können, wenn sie ihre Meinung ändern."

James Whatling / MEGA Queen Elizabeth II. im März 2020

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Die Queen und ihr Enkel Prinz Harry



