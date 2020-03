Hat Lizzo (31) etwa zu heiße Kurven für TikTok? Zurzeit reitet die "Good As Hell"-Interpretin auf einer echten Erfolgswelle: Neben mehreren Songs, die bereits Platinstatus erreicht haben, heimste sie in diesem Jahr insgesamt drei Grammy Awards ein. In den Songs der US-Amerikanerin geht es um Diversität und Body Positivity – und die strahlt sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch mit Vorliebe auf Social Media aus. Allerdings hat sie Grund zu meckern: Die Lipsync-Plattform soll wiederholt Clips von Lizzo entfernen, in denen sie leicht bekleidet ist!

"TikTok löscht immer wieder meine Videos, in denen ich einen Badeanzug trage. Mit anderen Clips, in denen Frauen Bademode tragen, passiert das nicht. Ich frage mich, warum!", schreibt die Sängerin neben einen neuen Clip auf TikTok, in dem sie ihre Lippen zum Track "I Know" bewegt. Ihr abschließendes Fazit zum Post in den Kommentaren: "Wir müssen reden!" Auf Lizzos Profil ist sie aber tatsächlich schon in Bademode zu bestaunen, in den meisten Videos ist sie dabei jedoch größtenteils unter Wasser oder aus der Selfie-Perspektive zu sehen, sodass man nicht ihr gesamtes Outfit bewundern kann. Ihr bislang wohl freizügigster Eintrag ist von Mitte Januar. Darin zeigt sie sich mit Tänzerinnen im Bikini und lässt ihre Hüften kreisen.

Auf alle freizügigen Aufnahmen scheint es die Plattform also nicht abgesehen zu haben. Gegenüber The Verge räumten die Verantwortlichen des Social-Media-Dienstes aber ein, in der Vergangenheit Posts gelöscht zu haben, allerdings nur temporär: "Wegen zunehmendem Cyber-Mobbing in der App haben wir frühzeitig eine vorübergehende Richtlinie eingeführt." Die Maßnahme sei jedoch falsch gewesen, mittlerweile setze TikTok auf differenziertere Anti-Mobbing-Richtlinien.

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Lizzo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lizzo bei den Brit Awards 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de