Herzogin Meghan (38) strahlte am Samstagabend nicht das erste Mal in einem auffälligen Cape-Dress! Am Wochenende waren sie und ihr Gatte Prinz Harry (35) beim Mountbatten Music Festival in London der absolute Hingucker: Während der Prinz in seiner Royal-Marines-Uniform strahlte, glänzte die 38-Jährige neben ihm in einer farblich abgestimmten scharlachroten Robe aus dem Hause Safiyaa. Aber der Look dürfte besonders spitzfindigen Royal-Fans bekannt vorkommen: Vor rund eineinhalb Jahren präsentierte sich die damals schwangere Meghan schon einmal sehr ähnlich!

Ein gleiches Schulterumhang-Modell mit Schleppe trug die einstige Schauspielerin im Oktober 2018 bei ihrem Besuch auf den Fidschi-Inseln. Bei einem Staatsdinner in der Landeshauptstadt Suva hüllte sie sich in eine schlichte blaue Safiyaa-Robe, die ihre damals noch recht dezente Schwangerschaftsrundung betonte. Und damit nicht genug: So wie an diesem Wochenende trug sie auch damals ihre Haare offen und rundete das Outfit mit ähnlichen Statement-Ohrringen ab.

Zwar berichtete Daily Mail seinerzeit, dass sie den speziellen Farbton des Kleides als Hommage an den Staat im Südpazifik auswählte, gleichzeitig wies sie – bewusst oder unbewusst – schon auf das Geschlecht ihres Sohnes Archie Harrison hin. Das Kind des Paares kam im Mai des darauffolgenden Jahres zur Welt. Ob Meghan das ähnlich geschnittene rote Kleid des gleichen Labels jetzt nur zufällig wählte, oder ob sie mit dem Look auf ihre Zeit als Schwangere anspielt, das bleibt vorerst wohl noch ihr Geheimnis.

Getty Images Herzogin Meghan beim Mountbatten Music Festival 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan in Suva im Oktober 2018



