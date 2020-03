Wenn das keine Farbexplosion war! Heidi Klum (46) zählt schon seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Models überhaupt. Sei es bei Fotoshootings oder auf den Laufstegen – Heidi verzaubert stets mit ihrem makellosen Look. Aber auch privat ist die Blondine ein wahres Fashion-Victim: Erst kürzlich zeigte sie sich mit Band-Hoodie und extrahohen Overknees in Hollywood. Jetzt wagte sie ein neues, deutlich auffälligeres Outfit-Experiment: Sie präsentierte sich im kunterbunten Pyjama-Look!

Paparazzi erwischten die 46-Jährige nun auf dem Weg zu ihrem momentan Job bei America's Got Talent. Den Show-Glamour-Faktor ließ Heidi aber nicht durchblitzen. Sie spazierte in einem wilden Mustermix durch die Straßen von Pasadena: Zu einer karierten, blauen Oversized-Hose in Pyjama-Optik kombinierte sie ein lockeres, buntes Blumenhemd und weiße Sneakers. Farbenfroh durfte es dann auch im Gesicht weitergehen: Auf der Nase trug Heidi eine extragroße pink-gespiegelte Piloten-Sonnenbrille.

Begleitet wurde Heidi bei ihrem Arbeitsweg übrigens von ihrer ältesten Tochter Leni, deren Gesicht die Modelmama ansonsten aber gerne der Öffentlichkeit vorenthält. Immerhin: Mit ihren 15 Jahren durfte sich die kleine Lady nun kürzlich einen eigenen Instagram-Account zulegen – auf dem es aber natürlich (noch) keine Fotos von ihrer Vorderseite gibt.

Getty Images Heidi Klum im Januar 2020

Snorlax / MEGA Heidi Klum in Pasadena

Photographer Group/MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in März 2020



