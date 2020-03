Für diese The Biggest Loser-Teilnehmer ist der Traum von der Wunschfigur erst mal geplatzt! Heute wurden die Kandidaten nicht nur durch anstrengende Work-outs auf die Probe gestellt: Christine Theiss (40) stellte ihnen Kalorienbomben vor die Nase und testete, ob alle standhaft bleiben können. Außer Tülay bewiesen alle Disziplin, sie trank ein Glas Orangensaft. Im Fitnesstest traten die Kandidaten gegen das Secret Team an. Wer am Ende gehen musste, entschied – wie jede Woche – die Waage: Marcus und Anita haben am wenigsten abgespeckt.

Anita startete vor neun Wochen mit einem Gewicht von 108 Kilogramm. Die Waage zeigte heute eine Differenz von 13,9 kg an. Der prozentuale Gewichtsverlust der Dekorateurin betrug somit 12,07 Prozent und Anita landete auf dem letzten Platz. Auch wenn sie darüber sichtlich enttäuscht war, gab sie sich trotzdem tapfer: "Es war eine kurze, aber schöne Zeit. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ich gönne es den anderen, die es geschafft haben. Die haben es verdient."

Auch für Markus hat es in dieser Woche leider nicht gereicht. Er startete mit 135,6 Kilogramm in der Show und konnte seitdem 19,5 kg abspecken. Er reduzierte sein Gewicht um 14,38 Prozent. Markus will aber nicht aufgeben und daheim erst richtig loslegen: "Wir geben jetzt nicht auf, wir sehen uns im Finale wieder, und da werden wir den Leuten zeigen und beweisen, was wir zu Hause geschafft haben."

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Die "The Biggest Loser"-Trainer Petra Arvela, Christine Theiss und Ramin Abtin

Anzeige

Sat. 1 Anita bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 Marcus, "The Biggest Loser"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de