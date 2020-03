Für Tabea hätte es noch weiter bergab gehen müssen! Vergangenen Montag musste die Blondine die Abnehm-Show The Biggest Loser verlassen – ebenso wie Mitstreiterin Swaantje! Im Vergleich zu den übrigen Teilnehmern der aktuellen Staffel hatten die Damen einfach nicht genügend Gewicht verloren, um sich auch kommende Woche mit den verbliebenen Kandidaten messen zu können. Mit Promiflash spricht Tabea nun über ihre bedauerlich geringe Abnahme!

In ihrer letzten Woche im knallharten Fernseh-Camp hat Tabea nicht einmal ein halbes Kilo Gewicht verlieren können – wie sie wohl zu dieser Zahl steht? "Nur 300 Gramm abzunehmen, war für mich bescheiden und einfach nur peinlich. Ich habe mich in dem Moment sehr geschämt und es nicht verstanden, wie es passieren konnte", gesteht sie im exklusiven Promiflash-Interview. Allerdings wisse sie auch, dass jeder Körper anders reagiert. So habe Tabea auch schon eine Vermutung, was es mit dem Fast-Stillstand auf sich hatte...

"Durch meinen Gewichtsverlust kam meine Periode wieder in regelmäßigen Abständen. Schon vor 'The Biggest Loser' hatte ich immer starke Wassereinlagerungen, was man auch in der vierten Woche gesehen hat (als ich nur 400 Gramm abgenommen habe)", meint Tabea. Zum anderen denke das Sat.1-Gesicht, dass sein Körper einfach an seine Grenzen gekommen sei.

"The Biggest Loser", immer sonntags ab 17.30 Uhr in Sat.1

Anzeige

© SAT.1 Tabea und Swaantje, "The Biggest Loser"-Stars 2020

Anzeige

© SAT.1 Tabea, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin 2020

Anzeige

© SAT.1 Tabea (r.) bei "The Biggest Loser"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de