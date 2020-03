An seine Zeit im Königshaus hat Grant Harrold, ein ehemaliger Butler der britischen Royals, nur positive Erinnerungen. Insgesamt sieben Jahre habe der gebürtige Schotte im Buckingham Palast gedient. Vor allem der Humor von Prinz Charles (71) habe es dem Etiketten-Experten angetan. Der 41-Jährige verriet, dass es unglaublich war. Ein Jahr lang habe er sich täglich kneifen müssen, weil er es nicht fassen konnte.

So kam es zu einem kuriosen Vorfall, wie er gegenüber der US Weekly erklärte: "Als ich anfing im Buckingham Palast zu arbeiten, traf ich eines Tages auf Charles und Camilla. Ich wusste nicht, wie die Etikette war, also sprang ich in einen Schrank." Als er die beiden kurz darauf wiedersah, nickte er und sagte: "Oh, guten Morgen eure Hoheiten." Camilla (72) und Charles hingegen hatten die Flucht in den Schrank jedoch mitbekommen und fanden sie absolut lustig. "So war es die ganze Zeit. Ich hatte viel Glück", plauderte der Experte aus.

Den Prinzen von Wales als Chef zu haben, sei eine außergewöhnliche Situation gewesen. "Als Arbeitgeber war er nett, zuvorkommend und ambitioniert", schwärmte der Brite. Doch besonders aufgefallen sei nun mal Charles' Sinn für Humor, der den 71-Jährigen so normal, lustig und bodenständig rüberkommen ließ.

MEGA Prinz Charles und Camilla Parker im Juli 2019 in Cornwall

Getty Images Prinz Charles im Mai 2015

Phil Noble/Empics Prinz Charles und Herzogin Camilla, März 2019



