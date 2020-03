Dass sich Harvey Weinstein (67) auf eine lange Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs einstellen muss, ist seit Ende Februar bekannt. Nach dem Aufkommen der ersten Anschuldigung 2017 und mehreren Monaten anhaltendem Prozess wurde der ehemalige Film-Mogul schlussendlich für schuldig befunden. Doch anstelle in den Knast zu wandern, wurde der 67-Jährige zunächst ins Bellevue Hospital in New York eingeliefert, wegen Herzproblemen. Nun folgte vergangene Woche die Überführung ins Gefängnis.

Der Hollywood-Regisseur wurde in den Anklagepunkten der Vergewaltigung dritten Grades und der schweren sexuellen Nötigung ersten Grades schuldig gesprochen. Durch eine Blockade im Herzen kam er allerdings zunächst ins Krankenhaus. Nach einer Herzoperation und zehn Tagen Aufenthalt, wurde er vergangene Woche jedoch in den Krankenflügel des Gefängnisses Rikers Island Jail in New York gebracht. Sein Zustand wird momentan als stabil beschrieben, wie US Weekly berichtet.

Wie lange der ehemalige Filmemacher hinter Gitter muss, wird am 11. März entschieden. Fest steht, dass Weinstein rund um die Uhr durch Kameras überwacht werden wird, um einen Suizid zu verhindern. Es drohen ihm bis zu 29 Jahre Haft.

